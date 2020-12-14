اقتصاد

مصدر لـ”218″: “الكبير” يُحاول تخفيف حدّة خلافاته مع مؤسسات الدولة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علمت “”218 من مصدر مقرّب من المركزي أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، يسعى إلى الحدّ من خلافاته مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن “الكبير” يبحث عن آلية لعقد اجتماع مع وزير المالية والمكلف بوزارة الاقتصاد، فرج بومطاري، وربما يكون النائب في المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، حاضرًا فيه، فيما لم يتم التواصل مع “بومطاري”، حتى اللحظة.

ورجح المصدر أن محافظ المصرف المركزي، ينوي عقد الاجتماع الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من اجتماع مجلس الإدارة المزمع عقده، الأربعاء المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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