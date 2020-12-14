مصادرة أي لحوم تباع بدون أختام معتمدة في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

اجتمع، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اليوم الإثنين، مع مديرية الأمن والشرطة العسكرية والحرس البلدي والإدارة العامة للبحث الجنائي لمناقشة فتح سلخانة عامة الأسبوع القادم تكون خارج مخطط المدينة.

وشدد المجلس البلدي، على منع بيع المواشي التي تذبح خارج السلخانة العامة، والتي ستكون مجهزة وبها أطباء بيطريين معتمدين، لافتًا إلى أن افتتاحها رسمياً سيكون الأسبوع القادم.

وتم تشكيل فرقة أمنية، لمتابعة هذا الإجراء، تتكون من عدد الأجهزة الأمنية في مقدمتهم جهاز الحرس البلدي.

وأصدر بوالخطابية، تعليماته العاجلة بمصادرة أي لحوم تذبح وتباع خارج السلخانة العامة وغير مختومة من الأطباء البيطريين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة تنظيم للشارع بمدينة طبرق يقوم بها عميد البلدية من شهور مضت.

وأكد، عميد بلدية طبرق، على ضرورة تعاون كل الأجهزة الأمنية من أجل مصلحة المواطن.