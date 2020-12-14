مصلحة المطارات تنتهي من أعمال صيانة الأجهزة الملاحية بمطار الأبرق الدولي

الأبرق 14 ديسمبر 2020 (وال)-أعلنت مصلحة المطارات الليبية، عن الانتهاء من أعمال صيانة الأجهزة الملاحية بمطار الأبرق الدولي، تمهيدًا لتشغيل المطار بعد اتفاق بين المصلحة ورئيس هيئة المواصلات والنقل بهذا الشأن.

وأوضحت المصلحة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه تم عقد اجتماع بمقر المصلحة، بحضور رئيس لهيئة العامة للمواصلات والنقل “محمد عبد القادر ” ، ومدير عام المصلحة ” عبد الحميد البرعصي” ورئيسها صالح اشتيوي، للتأكيد على اتخاذ كافة ما يلزم لتشغيل المطار مرة أخرى. (وال- الأبرق) س خ / ر ت

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