ميناء طرابلس على موعد مع 25 ألف طن بنزين

يترقب ميناء طرابلس البحري، وصول سفن تجارية متنوعة إلى أرصفة الميناء، في الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب بيانات الشركة الليبية للموانئ؛ فمن المتوقع أن تصل غدًا، سفينة نقل الوقود “أنوار الخليج” التابعة للوكيل الملاحي “العالمية للتوكيلات الملاحية”، وتحمل على متنها 25 ألف طن من وقود البنزين.

ويتوقع أن تصل، اليوم، السفينة “نيكولا” التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية”، مُحمّلة بـ 214 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

وتشير البيانات إلى قرب وصول سفينة نقل الحاويات “محمد كاهفيلكا” التابعة لوكالة “ليبيا للتوكيلات الملاحية”، إلى الميناء وعلى متنها 175 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

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