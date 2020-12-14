3 مصارف تجارية جديدة تبدأ استقبال طلبات “أرباب الأسر”

أعلن مصرف الجمهورية شروعه في قبول طلبات مخصصات أرباب الأسر عن السنة الماضية.

وأفاد المصرف، في بيان نشره عبر منصته الرسمية، أنه يجب على الراغبين في الاستفادة من الخدمة، استكمال إجراءاتهم في السجل المدني.

وأوضح لزبائنه أنه يجب عليهم زيارة فروعهم المصرفية، وإحضار المستندات المتمثلة في “الرقم الوطني وصورة من جواز السفر مع الأصل”.

وأعلن مصرف النوران التجاري عن استئناف عمليات الحجز لمنحة أرباب الأسر عن عام 2019، للأشخاص الذين لم يسبق لهم الاستفادة منها؛ مطالبًا كافة زبائنه بضرورة التوجه إلى فرع برج طرابلس الدور الأرضي؛ للحصول على النماذج المطلوبة مع المستندات.

بدوره، أعلن المصرف الإسلامي الليبي، عن البدء بقبول الطلبات لمخصصات أرباب الأسر، مُنوهًا، في بيان له، بأنه غير مسؤول عن أي طلبات تم حجزها، ولم تُشحن بعد انتهاء المدة المحددة.

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