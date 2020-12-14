إنتاج ليبيا النفطي يصعد إلى 1.28 مليون برميل

ارتفع الإنتاج العام من النفط الخام في ليبيا إلى 1.28 مليون برميل يوميا وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”، عن مصادرها، اليوم الاثنين.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط مطلع الشهر الجاري، حكومة الوفاق في طرابلس بضرورة صرف الميزانيات المتأخرة لتتمكن من زيادة الإنتاج وتحسين البنية التحتية في موانئ التصدير وحقول الإنتاج، مبينة أن حجم الالتزامات سجل 1.5 مليار دينار.

وكانت وزارة المالية في حكومة الوفاق قد أعلنت أن حجم الإيراد من صادرات النفط خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر الماضيين، بلغ5.280 مليار دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية