اقتصاد

إنتاج ليبيا النفطي يصعد إلى 1.28 مليون برميل

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفع الإنتاج العام من النفط الخام في ليبيا إلى 1.28 مليون برميل يوميا وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”، عن مصادرها، اليوم الاثنين.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط مطلع الشهر الجاري، حكومة الوفاق في طرابلس بضرورة صرف الميزانيات المتأخرة لتتمكن من زيادة الإنتاج وتحسين البنية التحتية في موانئ التصدير وحقول الإنتاج، مبينة أن حجم الالتزامات سجل 1.5 مليار دينار.

وكانت وزارة المالية في حكومة الوفاق قد أعلنت أن حجم الإيراد من صادرات النفط خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر الماضيين، بلغ5.280 مليار دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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