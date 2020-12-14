“مالية الوفاق” تطالب بإحالة الحساب الختامي للسنوات الماضية

أهابت وزارة المالية بحكومة الوفاق، بكافة مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز والمصالح العامة والمراقبين الماليين بالجامعات والمستشفيات، بضرورة إحالة الحساب الختامي إلى إدارة الحسابات بوزارة المالية عن السنوات السابقة، وذلك تأسيسا على أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.

وشددت الوزارة في كتابها، بضرورة تنبيه الأقسام المالية التابعة للجهات المذكورة، بالالتزام بإعداد الحسابات الختامية وإحالتها في الموعد المحدد وبدون تأخير.

وفي سياق ذي صلة، طالب وزير المالية فرج بومطاري في رسالة موجهه إلى مدير إدارة الميزانية، ورئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات، إحالة قوائم الإفراجات عن مرتبات الموظفين والعاملين بالوحدات الإدارية إلى رئيس ديوان المحاسبة، وفقا للمنشور رقم 6 بشأن الافراجات عن المرتبات.

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