النواب بطبرق يستأنف جلساته بمناقشة مشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية بمقره الرسمي في مدينة بنغازي برئاسة عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومه.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن جدول أاعمال الجلسة تضمن في البند الأول تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب والبند الثاني مناقشة مشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين بينما ناقش البند الثالث التقرير المقدم من رئيس لجنة الأزمة بخصوص أزمات توزيع الوقود في منطقة الجنوب بالإضافة الى ما يستجد من اعمال .

وأوضح بليحق في بيان، بأنه تم الاتفاق خلال الجلسة وباجماع الحاضرين على إحالة تعديل اللائحة لمجلس النواب ومشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.

وأضاف بأن فيما يخص التقرير المقدم من رئيس لجنة الأزمة بخصوص مشكلة توزيع الوقود في منطقة الجنوب تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب رمضان شمبش وأربعة أعضاء آخرين.

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