إنتاج ليبيا من النفط يصل لـ 1.28 مليون برميل يومياً

Pipelines are seen at the industrial zone at the oil port of Brega, Libya, January 12, 2017. Picture taken January 12, 2017. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

أفادت وكالة أنباء “رويترز” الإثنين، أن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 1.28 مليون برميل يوميا لأول مرة منذ بداية العام الحالي.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ، الأحد خلال اجتماعا عقده مع شركة الخليج العربي للنفط، إن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً مهماً في قطاع النفط والغاز في ليبيا، حيث قامت المؤسسة بالتعاقد مع شركات عالمية في عدة مجالات، من أجل تطوير آلية عمل إداراتها وشركاتها.

وتوقف إنتاج النفط منذ 18 يناير الماضي، وقد تخطت الخسائر المباشرة حاجز الـ10 مليارات دولار بعد إقفال ميليشيات حفتر الحقول والموانئ النفطية.

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