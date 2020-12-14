صحيفة روسية : ” طباخ ” بوتين يدفع أموالاً للعملاء الروس الذين تم الإفراج عنهم في ليبيا

قالت شركته كونكورد اليوم الإثنين أن حليفًا للرئيس فلاديمير بوتين دفع قرابة 500 ألف دولار إلى ناشطين سياسيين روسيين أطلقت ليبيا سراحهما مؤخرًا بعد 18 شهرًا في الأسر.

ذكرت وسائل إعلام روسية الأسبوع الماضي أن مكسيم شوقلي ومترجمه سمير سيفان اللذان اعتقلا في ليبيا في مايو 2019 بتهمة التدخل في التصويت أفرج عنهما في 10 ديسمبر وكانا عائدين إلى روسيا.

و اوضحت شركة كونكورد وهي شركة مملوكة لرجل الأعمال الذي يعاقب عليه الاتحاد الأوروبي يفغيني بريغوزين ، يوم الاثنين إنه سيدعم الرجلين بمبلغ 18 مليون روبل لكل منهما مليون روبل لكل شهر من الأشهر الثمانية عشر التي كانا محتجزين فيها.

واتهمت السلطات الليبية شوقلي وسيفان -وكلاهما مواطن روسي بالتدخل في الانتخابات نيابة عن موسكو بينما كانا يعملان مع نجل الزعيم معمر القذافي.

وكانت روسيا قد جعلت الإفراج عنهم شرطًا لأي تحسن في العلاقات مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا وفقا لصحيفة موسكو تايمز .

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