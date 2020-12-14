ويليامز تبحث إدخال إصلاحات هامة وملّحة في الاقتصاد الليبي

أخبار ليبيا24

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اليوم الإثنين إدخال إصلاحات هامة وملّحة في الاقتصاد الليبي.

وناقشت ويليامز خلال اجتماع فني ضم ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية الوطنية.

وبحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة خلال الاجتماع أيضًا تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات.

ويشارك في رئاسة الاجتماع كل من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية حول ليبيا والمنبثقة عن عملية برلين وحضره ممثلون عن البنك الدولي.