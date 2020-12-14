الجمارك المالطية تضبط كوكايين في طريقها إلى ليبيا

صادرت السلطات في مالطا أمس الأحد أكثر من 600 كيلوغرام من الكوكايين مخبأة بين حاويات زيت الطهي في شحنة متجهة إلى ليبيا وهي أكبر عملية ضبط من نوعها في تاريخ مالطا.

و أضافت دائرة الجمارك المالطية في بيان منفصل أنها احتجزت على مدار السنوات الثلاث الماضية بضائع محظورة بقيمة مليار دولار كانت متجهة ليبيا

بسبب الحرب الأهلية تخضع ليبيا حاليًا لقيود اقتصادية تفرضها كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تتمثل في حظر الأسلحة وتجميد الأصول ضد السلطات والكيانات الحكومية ، بالإضافة إلى حظر السفر بين الأفراد المعينين.

شملت البضائع التي احتُجزت سابقًا بموجب نظام العقوبات الدولي قيمته 926 مليون يورو (1.1 مليار دولار) من النقود الورقية

بالإضافة إلى ثلاث حاويات تحمل ألعابًا نارية تقدر قيمتها بأكثر من مليون يورو (1.2 مليون دولار).

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