مجلس النواب بطبرق يُشكل لجنة لتقديم رؤية بشأن تعديل سعر الصرف

قال المتحدث باسم مجلس النواب في بنغازي اليوم الاثنين، إن أعضاء المجلس اتفقوا على تشكيل لجنة لتقديم رؤية بشأن تعديل سعر الصرف خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك عقب استئناف مجلس النواب جلسته الرسمية بمقره في مدينة بنغازي برئاسة عقيلة صالح وحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومه.

وأوضح عبدالله بليحق في بيان، تم الاتفاق خلال الجلسة على تشكيل لجنة لتعديل سعر الصرف والإيعاز للأجهزة الرقابية بتحمل مسؤوليتها في متابعة السلطة التنفيذية.

وأشار إلى تجديد الدعوة إلى النواب لحضور جلسات مجلس النواب في مقره الرسمي بمدينة بنغازي، بالإضافة إلى إدراج قوانين السلك الدبلوماسي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون الضمان الاجتماعي في جدول الأعمال.

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