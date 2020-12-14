استمرار توقف مصنع الاتحاد للأسمنت بزليتن نتيجة الاعتداءات

قال مصدر من داخل مصنع الاتحاد للأسمنت لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين، إن المصنع لايزال متوقف عن العمل نتية استمرار الاعتداءات من قبل مجموعات مسلحة.

وأوضح المصدر بأن عملية استئناف العمل التي كانت مقررة مع بداية الأسبوع فشلت بسبب الضغوط التي تفرضها بعض الجماعات المسلحة للحصول على حصة من الإنتاج اليومي وبالسعر الرسمي.

ولا توجد معلومات حول مدى إمكانية عودة المصنع للعمل مجددًا خاصة في ظل تركرار نفس المشكلة دون إيجاد حل نهائي لها، وفق نفس المصدر.

من جهة أخرى، عاد مصنع العربية للإنتاج بعد توقف لأيام لأسباب متعلقة بامدادات الطاقة، حيث اقتربت معدلات الإنتاج إلى ما كانت عليه في السابق.

وقال مسؤول الإعلام بالمصنع مفتاح بن حليم، إن الإنتاج يترواح مابين 4 إلى 5 آلاف طن يوميًا، متوقعًا أن يستمر الإنتاج على نفس الوتيرة خلال الفترة المقبلة.

ومنذ أشهر، لا تزال أسعار الأسمنت في ارتفاع مضطرد مابين 40 إلى 60 دينار للقنطار الواحد؛ نتيجة تأثير إغلاق مصانع زليتن على السوق المحلي مع وجود الأسمنت المستورد من تونس ومصر وتركيا.

ويوجد في زليتن مصنعان للأسمنت، حيث يتبع مصنع البرج والذي يعرف محاليا بالاتحاد لشركة الاتحاد العربي للمقاولات، بينما يتبع مصنع العربية للشركة الأهلية للأسمنت.

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