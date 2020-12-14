بعد انخفاض جديد.. تعرف على اخر اسعار الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي بالتفصيل

سجل سعر الدولار الامريكي انخفاضا جديداً مقابل الدينار الليبي، كما شهدت اسعار العملات الاجنبية والذهب تغييرات نسبية في تداولات السوق الموازية مساء الاثنين.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 14-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.53 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.54 دينار

اليورو = 6.80 دينار

الجنية الإسترليني 7.50 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.12 دينار

الجنية المصري 0.37 دينار

الدينار الاردني 8.10 دينار

الذهب:

الذهب عيار 18 كسر 233 دينار

الذهب عيار 21 كسر 271.8 دينار

الذهب عيار 22 كسر 284 دينار

الذهب عيار 24 كسر 310.6 دينار

الذهب جديد عيار 18 320 دينار

الذهب جديد عيار 21 من 365 دينار

الفضة كسر 2.5 دينار.

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