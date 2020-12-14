“السيوي”: منحة أرباب الأسر يفترض أن تكون مستمرة وبشكل سنوي .. ولا يمكننا أن نعطي وعودًا بخصوص مخصصات عام 2020

قال مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس “سالم السيوي” أمس الأحد في تصريح لقناة “الرسمية” تابعته صحيفة “صدى” إن “منحة أرباب الأسر حلت مشاكل الكثير من الناس، ورأيي على الصعيد الشخصي وليس كمسؤول بأن منحة أرباب الأسر يفترض أن تكون بشكل سنوي ومستمر”.



وأضاف قائلا: ” نحن نشعر بظروف الناس ونعي تماما حجم المأساة التي يعيشها المواطن من كل الجوانب، والمواطن الليبي يستحق حياة أفضل من التي يعيشها الآن”، لكن الأمر بخصوص استمرار صرف أرباب الأسر يرجع للمسؤولين بالدولة وتحكمه معايير ومتطلبات اقتصادية أخرى.



وبخصوص منحة أرباب الأسر لعام 2020؛ قال “السيوي”: “لا نريد أن نعطي أي وعود بالخصوص، وسننتظر ماذا تحمل الأيام القادمة، وإذا تم توحيد سعر الصرف وأصبح لليبيا سعر صرف واحد وتم إقراره والعمل به فإن الاستمرار في صرف منحة أرباب الأسر سيصبح ليس له فائدة بالنسبة للمواطن البسيط” لكن لا نريد أن نسبق الأحداث وسنعمل على ما هو الأصلح للمواطن”.

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