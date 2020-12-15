بلدي مصراتة يتحصل على موافقة لإنشاء مشاريع بمطار المدينة

بحث المسؤلون عن بلدية مصراتة أمس الاثنين مع مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني المشاريع المتعاقد عليها من طرف مصلحة الطيران خلال السنة الحالية، والأعمال الجاري تنفيذها بمطار مصراتة الدولي والتي من أهمها إنشاء محطة ركاب جديدة بالمطار.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع بين عميد البلدية ورئيس لجنة التنمية والاستثمار بالمجلس البلدي، وعضو اللجنة بالمجلس البلدي، ورئيس مصلحة الطيران المدني، ومدير عام مطار مصراتة الدولي، ومدير مكتب رئيس مصلحة الطيران المدني.

وفق بيان للبلدية، جرى خلال الاجتاع التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس البلدي مصراتة، ومصلحة الطيران المدني، يتم من خلالها الموافقة على إنشاء صالة مغادرة جديدة بالمطار من قبل المجلس البلدي مصراتة وبالتعاون مع رجال الأعمال بالمدينة.

وأشار البيان إلى أنه من خلال هذه الاتفاقية سيتولى المجلس البلدي جباية الإيرادات المتحصلة من إيجار المكاتب، والمحلات التجارية، والمقاهي، والمطاعم؛ للاستفادة منها في إنشاء الصالة الجديدة، والصيانات الدورية.

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