هيئة النهوض بالصناعة تبحث مع منظمة خبراء فرنسا إقامة مشاريع تنموية

بحث المسؤلون عن هيئة النهض بالصناعة الوطني بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني أمس الاثنين مع منظمة خبراء فرنسا إقامة مشاريع تنموية خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك خلال اجتماع ضم وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة مع مؤسسة خبراء فرنسا ونائب رئيس البرنامج الاوروبي لدعم الاقتصاد الليبي رئيس مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

ووفق بيان للهيئة، تناول الاجتماع بعض البرامج السابقة والعمل على إقامة برامج جديدة في إطار التعاون المستمر بين الهيئة ومؤسسة خبراء فرنسا. وأشار إلى تقديم مدير عام الهيئة مقترحًا للتعاون في بعض البرامج التي تعمل الهيئة على تحقيقها والتي من بينها إنشاء مركز للصناعات الخضراء والإنتاج النظيف، ومشروع العناقيد والمناطق الصناعية، إضافة إلى مركز فني يعنى بمجال التعبئة والتغليف.

وأكد البيان على أخد البرنامج المقدم من الوزراة بعين الاعتبار من قبل منظمة خبراء فرنسا، حيث سيتم عقد ورش عمل وفق خطة معدة من المؤسسة ستقدم بالخصوص الفترة القادمة.

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