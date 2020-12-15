الليبية للاستثمارات الخارجية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع البوسنة والهرسك

قام وفد من الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية على رأسه مدير عام الشركة سالم حنيش بزيارة إلى دولة البوسنة والهرسك تلبية لدعوة غرفة التجارة والصناعة الخارجية.

وقالت السفارة الليبية في سراييفو إن إن سالم حنيش والوفد المرافق له منشركة الاستثمارات الخارجية التقىرئيس غرفة التجارة والاقتصاد الخارجية فيكوسلاف فوكوفيتش وبحث الجانبين سبل تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وفرص الاستثمار في جمهورية البوسنة والهرسك.

ووفق البيان، استعرض اللقاء المجالات الحيوية التي يمكن التعاون فيها داخل البوسنة والهرسك حيث تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات السياحة والطاقة والصناعة والزراعة وصناعة الخشب والقطاعات الاقتصادية الأخرى الواعدة.

وقال رئيس الغرفة البوسنية، إن دولة ليبيا تمتلك مقومات النهضة وعوامل الجذب، بما يتوفر لها من كفاءات وإمكانيات وثروات طبيعية إضافة إلى الموقع الاستراتيجي المتميز، بحسب البيان.

وأضاف بان المجال واسع للتعاون البناء وأن تفعيل مجلس الأعمال الليبي البوسني المشترك يساهم في تقريب وجهات النظر ووضع رؤى وأفكار جديدة لإقامة شراكة فعالة بين القطاع العام والخاص في البلدين.

وتطرق الجانبان إلى أهم جوانب الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفرص التعاون المتاحة في جمهورية البوسنة والهرسك والعمل أيضا على تدليل الصعاب والمعوقات و تسهليها بما يحقق ويخدم المصالح المشتركة للطرفين.

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