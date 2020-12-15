مُشاورات لحل مشكلات اعتماد الملاك الوظيفي في طرابلس

بحث وزير العمل والتأهيل، المهدي الأمين، مع وكيل الوزارة، علي عكاشة، وعميد بلدية طرابلس المركز، المشكلات والمعوّقات التي تواجه ملف اعتماد الملاكات الوظيفية في البلدية.

وتطرق الاجتماع، الذي عُقد بديوان الوزارة، إلى كيفية حلحلة هذه العراقيل، ووضع الحلول المناسبة لها، من خلال تقديم الاستشارات الفنية من الإدارة المختصة بالوزارة؛ لوضعها في صورتها النهائية؛ تمهيدًا لاعتمادها.

وناقش المجتمعون احتياجات بلدية طرابلس في الجانب التدريبي، والمتمثّل في المجالات المهنية بمساعدة الكوادر التدريبية المؤهلة لدى المركز الليبي الكوري.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس حكومة “الوفاق”، فائز السراج قرارًا؛ فوّض فيه وزير العمل بتعديل الأوضاع الوظيفية للعاملين بديوان مؤتمر الشعب العام والمؤتمرات الشعبية للشعبيات سابقًا.

ووفقًا للقرار الصادر عن حكومة “الوفاق”؛ فإن التفويض شمل إصدار قرارات النقل، وإعادة التنسيب، والاستقالة، والتقاعد الاختياري.

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