“بن شتوان” يُتابع جدول نشاطات شركة “مليتة”

بحث رئيس شركة “مليتة للنفط والغاز”، محمد بن شتوان، مع أعضاء مجلس إدارة شركة مليتة ولجنة إدارة المشغل للشركة العديد من المواضيع المتصلة بنشاطات الشركة خلال الآونة الأخيرة، حرصاً على تطويرها.

وشهد الاجتماع، الذي عقد بمقر شركة “مليتة”، وشارك فيه بقية الأعضاء عبر الإنترنت، مناقشة كل ما يتعلق بعمليات التشغيل والإنتاج ومتابعة سير عمل المشاريع والاطلاع على آخر المستجدات.

وكان “بن شتوان”، قد بحث مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق، خطط الشركة لزيادة معدلات الإنتاج خلال الأعوام المقبلة وتطوير الحقول البحرية، وتهيئة الحقول الجديدة لوضعها في الإنتاج.

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