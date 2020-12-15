الطاقة الدولية: الدول المصدرة من خارج “أوبك+” ستزيد الإنتاج 400 ألف برميل يوميا العام المقبل

أعلنت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء، أن المنتجين من خارج “أوبك+” بصدد زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا العام المقبل بعد انخفاض للإنتاج بـ 1.3 مليون برميل يوميا في العام الحالي.

وكشفت الوكالة حسب- مانشرت وكالة سبوتنيك الروسية- أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت مقدار مليون و500 ألف برميل يوميا في نوفمبر محققة إجمالي 92.7 مليون برميل يوميا؛ بفضل التعافي في أمريكا وإنتاج ليبيا.

وقالت الوكالة إن استهلاك المصافي من الخام انخفض مليون برميل يوميا تقريبا في أكتوبر الماضي بسبب إغلاقات ناجمة عن أعمال صيانة وأعاصير، مشيرة إلى أن لقاحات كورونا ستستغرق عدة أشهر حتى تؤثر على الطلب العالمي.

يُشار إلى أن وكالة أنباء “رويترز” أفادت الاثنين، أن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 1.28 مليون برميل يوميا لأول مرة منذ بداية العام الحالي.

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