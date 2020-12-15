الان.. هبوط كبير للدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي.. وهذه اخر الاسعار بالتفصيل

سجل سعر الدولار الامريكي هبوطاً جديداً مقابل الدينار الليبي لليوم الثاني على التوالي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تغييرات نسبية في تداولات السوق الموازية مساء الثلاثاء.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 15-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

ب5.450 بيع في زليتن

ب5.440 شراء

ب5.430 بيع في طرابلس

ب5.420 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.44 دينار

اليورو = 6.70 دينار

الجنية الإسترليني 7.30 دينار

الليرة التركية 0.71 دينار

الدينار التونسي 2.05 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.79 دينار

الذهب:

الذهب عيار 18 كسر 223 دينار

الذهب عيار 21 كسر 260.16 دينار

الذهب عيار 22 كسر 272.5 دينار

الذهب عيار 24 كسر 297.3 دينار

الذهب جديد عيار 18 320 دينار

الذهب جديد عيار 21 من 365 دينار

ذهب مستعمل 18 من 260 دينار

ذهب مستعمل 21 من 310 دينار

الفضة كسر 2.4 دينار.

الفضة جديد 9 دينار على حسب العيار.

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