اقتصاد

“الليبية للاستثمارات” تبحث خطط الاستثمار في البوسنة والهرسك

تم النشر منذُ 37 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش مدير عام “الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية”، سالم حنيش، مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الخارجية البوسنية، سبل تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وفرص الاستثمار في جمهورية البوسنة والهرسك.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس غرفة التجارة والصناعة الخارجية بجمهورية البوسنة والهرسك؛ نوقشت فيه أهم جوانب الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفرص التعاون المتاحة في جمهورية البوسنة والهرسك.

وخلص الاجتماع، إلى تفعيل مجلس الأعمال الليبي البوسني المشترك، الذي يُساهم في تقريب وجهات النظر، ووضع رؤى وأفكار جديدة؛ لإقامة شراكة فعالة بين القطاع العام والخاص في البلدين، وذلك بحسب بيان السفارة.

من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الخارجية البوسنية إن بلاده توفر العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات السياحة والطاقة والصناعة والزراعة وصناعة الخشب والقطاعات الاقتصادية الاخرى الواعدة.

وأضاف أن ليبيا تمتلك مقومات النهضة وعوامل الجذب، بما يتوفر لها من كفاءات وامكانيات وثروات طبيعية، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي المتميز.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك