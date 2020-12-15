“الليبية للاستثمارات” تبحث خطط الاستثمار في البوسنة والهرسك

ناقش مدير عام “الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية”، سالم حنيش، مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الخارجية البوسنية، سبل تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وفرص الاستثمار في جمهورية البوسنة والهرسك.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس غرفة التجارة والصناعة الخارجية بجمهورية البوسنة والهرسك؛ نوقشت فيه أهم جوانب الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفرص التعاون المتاحة في جمهورية البوسنة والهرسك.

وخلص الاجتماع، إلى تفعيل مجلس الأعمال الليبي البوسني المشترك، الذي يُساهم في تقريب وجهات النظر، ووضع رؤى وأفكار جديدة؛ لإقامة شراكة فعالة بين القطاع العام والخاص في البلدين، وذلك بحسب بيان السفارة.

من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الخارجية البوسنية إن بلاده توفر العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات السياحة والطاقة والصناعة والزراعة وصناعة الخشب والقطاعات الاقتصادية الاخرى الواعدة.

وأضاف أن ليبيا تمتلك مقومات النهضة وعوامل الجذب، بما يتوفر لها من كفاءات وامكانيات وثروات طبيعية، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي المتميز.

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