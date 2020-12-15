العامة للكهرباء تعقد اجتماعاً لتأمين محطتي غرب طرابلس و مصراتة

عقدت الشركة العامة للكهرباء اليوم اجتماعاً ضم وزارة الداخلية وإدارة حماية الطاقة الكهربائية .

وحضر الاجتماع مدير عام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية ،وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ،وعدد من الضباط العاملين بالإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية .

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالمشروعين الاستعجاليين ( محطتي غرب طرابلس و مصراتة الغازيتين ).

كما تم الاتفاق على وضع آلية عمل مشتركة تضم كل من وزارة الداخلية وإدارة حماية الطاقة الكهربائية والشركة العامة للكهرباء ، وذلك لتنفيذ بعض البنود التي من ضمنها ، ضرورة الاجتماع بمقاول الشركة الأمنية لتأمين المشروعين.

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