خاص.. بمناسبة انتهاء السنة المالية 2020 … التجارة التنمية يوجه مراسلة إلى مدراء الفروع والوكالات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير إدارة الحسابات بمصرف التجارة والتنمية إلى مدراء الفروع والوكالات وذلك لقرب انتهاء السنة المالية ولإعداد القوائم المالية بصورة صحيحة تعبر عن نشاط البنك .

حيث تضمنت المراسلة تحميل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بأي مصاريف تخصها “إيجار، كهرباء، مياه، رسوم وغيرها ، بالإضافة إلى تسوية أي عهد قائمة قبل انتهاء السنة المالية للعام والحالي ، والعمل على تسوية ومتابعة أي معلقات بحساباتكم طرف الإدارة العامة أو المعلقة بالحسابات غير الشخصية تحت التسوية والدائنون والمدينون المختلفون وكذلك الفيزا .

كذلك مطابقة الصكوك المصدقة أو الصكوك السياحية وحساب حوالات الويسترون يوليون وعمولتها ، وتجنيب الفوائد على الحسابات المدينة غير المتحركة ومطابقة حساب الفوائد المجنية بالكشوفات التحليلية حسب المتبع ، وحسب مناشير المصرف المركزي .

كما يجب التأكد من أن جميع القيود أدرجت في اليومية العامة للفرع أو الوكالة والإقفال حسب المتبع ، وعلى جميع الفروع والوكالات التأكد من مطابقة الحسابات النظامية للأرصدة الواردة بمراكزها المالية .

كما تضمنت المراسلة التي تحصلت صدى حصرياً عليها التأكد من مراعاة عدم ظهور مصروف دائن ضمن بند المصروفات ، وايراد مدين ضمن بنود الإيرادات ، ومراعاة الدقة في مطابقة أرصدة الحسابات العامة والتحليلية بالمركز المالي بالكشوفات المطبوعة التي تبين مكونات أرصدتها ، ومطابقة أرصدة الحسابات البينية المفتوحة طرف المصارف المحلية .

بالإضافة إلى ضرورة متابعة ومراجعة المراكز المالية خلال هذا الشهر بصورة يومية لتفادي أي خطأ ومعالجته أي مطابقة الخصوم والأصول بالمركز المالي اليومي حتى يتم تدارك أي فرق قد يظهر فجأة .

كذلك تسليم ميزانية الفرع أو الوكالة بجميع موافقاتها وبالتحاليل المطلوبة لإدارة الحسابات في موعد لا يتجاوز 10 يناير 2021 ، بعد التأكد من المطابقة المحاسبية لهذه الأرصدة مع صور الجرد الفعلي للخزائن و المعتمدة من لجان الجرد الخاصة بكل فرع أو وكالة .

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