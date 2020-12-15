مصارف بطرابلس تبدأ التعامل مع مخصصات أرباب الأسر عن سنة 2019

أخبار ليبيا24

أعلنت عدة مصارف بطرابلس عن بدء التعامل مع مخصصات أرباب الأسر عن السنة المنتهية 2019 للعملاء الذين تم حجز القيمة لهم دون شحنها أو تمكنهم من الحصول عليها.

وأكدت المصارف التي باشرت التعامل مع مخصصات الأسر بدء قبول طلبات ( 500 ) دولار الإضافية عن السنة المنتهية 2019 للعملاء.

كما أعلنت مصارف أخرى فتح باب الحجز للمواطنين الذين لم يحصلوا على تلك المخصصات، كما بات ممكنا الحجز لمواليد 2020 أيضا.

وكان مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس سالم السيوي قال إن الأمر بخصوص استمرار صرف أرباب الأسر يرجع للمسؤولين بالدولة وتحكمه معايير ومتطلبات اقتصادية أخرى.

وأضاف السيوي في تصريحات صحفية أن منحة أرباب الأسر حلت مشاكل الكثير من الناس”، موضحًا أنه يرى وعلى الصعيد الشخصي وليس كمسؤول بأن تكون منحة أرباب الأسر بشكل سنوي ومستمر.

وبخصوص منحة أرباب الأسر لعام 2020؛ قال مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر :”لا نريد أن نعطي أي وعود بالخصوص، وسننتظر ماذا تحمل الأيام القادمة، وإذا تم توحيد سعر الصرف وأصبح لليبيا سعر صرف واحد وتم إقراره والعمل به فإن الاستمرار في صرف منحة أرباب الأسر سيصبح ليس له فائدة بالنسبة للمواطن البسيط”.