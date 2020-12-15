رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء يقدم إحاطة أمام النواب بطرابلس

قدم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي رفقة المدير العام للشركة إبراهيم الفلاح وأعضاء مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء، إحاطة حول الشركة أمام أعضاء مجلس النواب في طرابلس خلال جلسة تشاورية.

ووفق بيان للمجلس، تضمنت الإحاطة توضيح المشاكل والتحديات التي تواجهها الشركة وعلى رأسها الوضع الأمني الذي أدى إلى تعطل بعض المشاريع بسبب انسحاب المقاولين المنفّذين وعزوفهم عن العودة بسبب تردي الأوضاع الأمنية في أماكن المشاريع المكلفة بها، والأضرار التي حدثت في بعض المناطق بسبب الحرب.

وأشار العبدلي في إحاطته إلى إشكالية الجباية التي تسببت في فقدان قيمة مالية كبيرة من ميزانية الشركة الأمر الذي حال دون سداد القيمة المالية المستحقة لبعض المشاريع، واللازمة لصيانة المعدات وتحسين خدماتها.

واستعرض العبدلي بعض الحلول التي استطاعت الشركة إنجازها؛ ومنها إرجاع فنيي شركة “إنكا” و شركة “سيمنس” كما تم صيانة خطوط نقل الطاقة جنوب طرابلس، والبدء في تنفيذ الخطة الأمنية لحماية المحطات بتركيب ملحقات حماية لكل منها؛ حيث أدى ذلك إلى تحسن نسبي في مستوى الطاقة، وتقليص العجز من 3700 ميغا وات إلى 2150 ميغا وات حاليًا.

وتحدث المدير العام للشركة إبراهيم الفلاح خلال الإحاطة بأن المشاريع التي يجري العمل عليها حاليا؛ والتي ستكفل إدخال عدد من الوحدات على الشبكة بقدرة إنتاج حوالي 1025 ميغا وات يتوقع أن تدخل على الشبكة قريبا، وفور انتهاء أعمال الصيانة والتشغيل.

وأكد الفلاح أن الإصلاحات الحالية سوف تعالج إشكالية الكهرباء في المدى القصير، وأن الشركة بحاجة إلى تخطيط وتنفيذ مشاريع استراتيجية لمواكبة تزايد الاستهلاك في المستقبل.

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