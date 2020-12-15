“الجمهورية” فرع كاباو يبدأ باستقبال طلبات مخصصات أرباب الأسر

أعلن مصرف الجمهورية فرع كاباو عن قبول طلبات الحصول على مخصصات أرباب الأسر للزبائن غير الحاصلين على مخصصاتهم للعام 2019.

وطالب المصرف الزبائن بالإسراع في تقديم الأوراق قبل انتهاء الشهر الجاري.

وباشر مصرف ليبيا المركزي، ابتداء من الأحد الماضي، باستقبال طلبات الحصول على مخصصات أرباب الأسر البالغة 500 دولار، من المواطنين الذين لم يستلموا مخصصاتهم عن عام 2019.

وكان سالم السيوي مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس في تصريح، قال لـ”218″، إن عدد غير المستفيدين من مخصصات العام الماضي بلغ 300 ألف فرد وتُقدر القيمة المالية المستحقة لهم 150 مليون دولار.

ودعا السيوي الراغبين بالاستفادة من إعادة تفعيل مخصصات أرباب الأسر لهذا العام، إلى التقدم خلال ما تبقى من عام 2020، مشيرا إلى أن إغلاق المنظومة سيكون في الـ31 من ديسمبر الجاري.

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