اقتصاد

وصول سفن مُحملة بالإسمنت والسكر إلى ميناء طبرق

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل إلى ميناء طبرق البحري، الثلاثاء، العديد من السفن المُحملة بالسكر والإسمنت وبواخر أخرى لشحن الخردة.

وبحسب أحدث بيانات نشرتها الشركة الليبية للموانئ، فإن ميناء طبرق على موعد مع السفينتين، ماناسا، وبرنسس آلاء، التابعتين للوكيل الملاحي الحريقة كمبوت، وذلك لشحن حوالي 6 آلاف طن من الخردة، إضافة لوصول السفينة “سي كوين” التابعة للوكيل الملاحي “أمل ليبيا” وعلى متنها 4251 طناً من الإسمنت.

وتترقب إدارة الميناء وصول السفينة “ليول” التابعة للوكيل الملاحي “الحريقة كموت” وعلى متنها 500 طن من السكر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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