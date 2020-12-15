توزيع بطاقات دفع مسبق لأكثر من 173 عائلة نازحة من درنة

قامت منظمة اليونيسف بتوزيع بطاقات الدفع المسبق المصرفية لأكثر من 173 عائلة نازحة داخليًا من مدينة درنة لتوفير مستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية.

وقالت المنظمة إنه خلال فترة التوزيع التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، تلقت العائلات أيضًا توجيهات بشأن أقرب نقاط البيع.

وأشارت اليونيسف إلى أن الدعم مقدم من وزارة الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي، حيث قامت مع شركائها “جمعية الإمداد الخيرية” بتفعيل برنامج بطاقات الدفع المسبق لتوزيع ما يقرب من 1000 بطاقة على الأطفال النازحين داخليًا وعائلاتهم.

وأكدت المنظمة على أنها تعمل على ضمان حصول كل طفل على الصابون والمياه النظيفة خاصة في خضم جائحة فيروس كورونا.

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