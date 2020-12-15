داخلية الوفاق تبحث آلية تنمية إيراداتها عبر الجباية

أقامت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان “مسار وتنمية إيرادات وزارة الداخلية عبر الجباية ودرها في دعم ميزانية الدولة”، في العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان، إن الورشة تهدف إلى التعريف بأهمية الإيرادات وتحصيلها، إضافة إلى توسيع آفاق المستهدفين من ورشة العمل للوسائل الحديثة في النظم المالية وكيفية توظيف تقنية المعلومات في المجال المالي وبناء الثقة بين المؤسسات التابعة للقطاع.

وتخللت الورشة في يومها الأول مناقشة عدد من ورقات العمل والكلمات التي تتحدث عن تطوير المنظومة المالية داخل وزارة الداخلية ودورها في دعم الميزانية العامة للدولة، بحسب البيان.

ويشارك في ورشة العمل مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب ومدير إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية، إضافة إلى عدد من الجهات الرقابية بالدولة بجانب عدد من الخبراء والمختصين وأساتذة الجامعات، حيث تستمر لمدة يومين.

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