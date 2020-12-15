اجتماع بشأن المشاكل المالية التي تواجه مصلحة المطارات الوفاق

بحث المسؤلون عن مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، المشاكل المالية التي تواجه عمل المصلحة وسداد الإلتزامات القائمة.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم رئيس المصلحة مع كل من مدير إدارة الموارد البشرية ومدير إدارة الشؤون المالية المكلف ومدير مكتب المراجعة الداخلية ومدير المكتب القانوني ومدير مكتب رئيس المصلحة والمراقب المالي ورئيس قسم الحسابات.

ووفق بيان للمصلحة، تركز الاجتماع على المشاكل والعراقيل التي تواجه الإدارة المالية في استيفاء المستندات اللازمة لإتمام بعض الإجراءات المالية وسداد الإلتزامات القائمة على المصلحة.

وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق حول وضع الحلول المناسبة وآلية عمل يتم من خلالها التنسيق بين الإدارات المعنية خلال المرحلة المقبلة.

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