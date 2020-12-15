مصرف السراي يستأنف استقبال طلبات “أرباب الأسر 2019”

أعلن مصرف السراي التجاري الخاص اليوم الثلاثاء عن البدء في استقبال طلبات مخصصات أرباب الأسر للزبائن الذين لم يتحصلوا عليها في 2019 بدايةً من الأربعاء القادم وحتى نهاية ديسمبر الجاري.

وأوضح المصرف في بيان بأن مخصصات العام 2019 تشمل مواليد عام 2020 سواء للزبائن الذين تحصلوا على المخصصات أو لم يتحصلوا عليها، لذا على الزبائن الذين رزقوا بمواليد في 2020 تقديم شهادة وضع عائلي حديثة لضمان حصولهم على مخصصات المواليد.

وأكد المصرف على أن الإعلان لا يشمل مخصصات 2020 أو 2021 التي لم يعلن عن البدء في تنفيذها حتى الآن من قبل المصرف المركزي بطرابلس، مشيرا إلى إطلاق خدمة حجز المواعيد عبر الهاتف للتقديم على مخصصات 2019 بفرعي (ميزران وقرجي للأفراد.

وتتضمن المستندات المطلوبة نموذج طلب شراء عملة أجنبية ونموذج شحن بطاقة أو نموذج حوالة ويسترن يونيون، إضافة إلى صورة من شهادة الوضع العائلي حديثة وصورة من جواز السفر ساري المفعول مع ضرورة التأكد من كفاية رصيد الحسابات بالدينار الليبي لإتمام المعاملة قبل حجز الموعد.

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