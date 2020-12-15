محاولات لتوحيد جهود محاربة ظاهرة التهرب من دفع الضرائب

عقدت مصلحة الضرائب في طرابلس اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعًا مع إدارة أمن المنافذ لتوحيد جهود محاربة ظاهرة التهرب من دفع الضرائب.

وبحسب بيان صادر عن المصلحة، تناول الاجتماع وضع آلية لتفعيل جباية الضرائب بمنافذ الدولة البرية والجوية من العمالة الوافدة التي تجاوزت إقامتها الستة أشهر وتنظيم دخولها.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضا الأسباب التي أدت إلى توقف عمل مكتب ضرائب مطار معيتيقة الدولي منذ فترة.

وشارك في الاجتماع مدير عام مصلحة الضرائب ونائب المدير، إضافة إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية و المالية، بينما مثل الجانب الأخر مدير إدارة أمن المنافذ ونائب المدير أيضا، إلى جانب مسؤلين آخرين من الطرفين.

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