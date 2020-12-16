عميد بلدية بنغازي يبحث مع السفارة عودة الشركات الألمانية

استقبل المهندس الصقر بوجواري رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي -الثلاثاء- نائب السفير الألماني القائم بالأعمال بالسفارة الألمانية في ليبيا “ديفيد غوديش”، الذي يزور مدينة بنغازي هذه الأيام.

وشارك في الاستقبال مدير مكتب المشروعات بالبلدية وعدد من أعضاء المجلس التسييري للبلدية وممثل عن وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة.

استعرض الجانبان دور ألمانيا من خلال الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بدعم العديد من المشاريع والأعمال والبرامج، علاوةً على الدعم عن طريق منظمة الصحة العالمية خلال الظروف التي خلقتها جائحة كورونا .

وأثنى “بوجواري” من جانبه على الدور الذي تقوم بها الحكومة الألمانية فيما يتعلق بتقديم الدعم للبلدية من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، مشيراً إلى توفير العديد من الآليات والأجهزة والمعدات المستخدمة في مختلف المجالات الخدمية وصيانة العديد من المرافق العامة في المدينة.

كما أكد رئيس المجلس التسيري على أهمية عودة الشركات الألمانية خاصة أن هناك العديد من التعاقدات السابقة في مجال البنية التحتية ، إضافة إلى العمل على تنفيذ العديد من الأعمال في المجالات الصحية والتعليمية والتقنية المختلفة .

وذكر المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن نائب السفير الألماني قد لتقى أيضاً مع عدد من النواب عن مدينة بنغازي وناقش معهم الأوضاع الراهنة التي تمر بها ليبيا ،كما التقى مع عدد من شخصيات المجتمع المدني في البلدية .

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