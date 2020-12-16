خاص.. بعرة يعلن عن سعر الصرف الجديد للمركزي

قال الخبير القانوني د. طه بعرة أن اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي قد انتهى وتم الاتفاق على تعديل سعر الصرف .
وقال بعرة لصدى الاقتصادية أنه قد تم تحديد سعر الصرف إلى 4.48 اليوم من قبل أعضاء مجلس إدارة المركزي .
قال الخبير القانوني د. طه بعرة أن اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي قد انتهى وتم الاتفاق على تعديل سعر الصرف .
وقال بعرة لصدى الاقتصادية أنه قد تم تحديد سعر الصرف إلى 4.48 اليوم من قبل أعضاء مجلس إدارة المركزي .
ألف مبروووك هههههههه
معناها الدولار حتلقاه في السوق السودا فوق الخمسة
هذا اسمه بزنس مش تعديل سعر الصرف
حسبنا الله ونعم الوكيل
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