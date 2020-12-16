اقتصاد

خاص.. بعرة يعلن عن سعر الصرف الجديد للمركزي

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال الخبير القانوني د. طه بعرة أن اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي قد انتهى وتم الاتفاق على تعديل سعر الصرف .

وقال بعرة لصدى الاقتصادية أنه قد تم تحديد سعر الصرف إلى 4.48 اليوم من قبل أعضاء مجلس إدارة المركزي .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليق

  • ألف مبروووك هههههههه
    معناها الدولار حتلقاه في السوق السودا فوق الخمسة
    هذا اسمه بزنس مش تعديل سعر الصرف
    حسبنا الله ونعم الوكيل

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