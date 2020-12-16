خاص.. بعرة يعلن عن سعر الصرف الجديد للمركزي

قال الخبير القانوني د. طه بعرة أن اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي قد انتهى وتم الاتفاق على تعديل سعر الصرف .

وقال بعرة لصدى الاقتصادية أنه قد تم تحديد سعر الصرف إلى 4.48 اليوم من قبل أعضاء مجلس إدارة المركزي .

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