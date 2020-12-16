اقتصاد

المركزي يصدر بيانا حول اجتماع مجلس إدارته

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانه اليوم حول اجتماع مجلس الإدارة البنك المركزي بخصوص تعديل سعر الصرف .

المركزي أكد على تعديل السعر ليصل إلى 4.48،وسريان هذا السعر على كافة الأغراض واستعمالات النقد الأجنبي وأن يتم العمل به بدأً من 3 يناير .

ووفقا للمركزي فسيكثف مجلس الإدارة اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة بما يمكنه من اتخاذ القرارات الهادفة إلى حلحلة المشكل والمعوقات التي يعاني من القطاع المصرفي .

وكان الخبير القانوني د. طه بعرة قد أعلن عن انتهاء اجتماع مجلس إدارة المركزي وتحديد سعر الصرف ليصل إلى 4.48 .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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