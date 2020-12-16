شحن مليون برميل من النفط الخام من طبرق إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مراقب ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط رجب سحنون إن الناقلة النفطية “SEA GARNET” رست لشحن مليون برميل من رصيف ميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق .

سحنون أشار إلى أن هذه الناقلة هي رقم 21 خلال هذا العام 2020، لافتًا إلى أنه تم شحن 3 نواقل نفطية خلال شهر يناير الماضي وتم إغلاق الميناء وتم وضعه تحت القوة القاهرة.

وتابع أنه عند رفع القوة القاهرة عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط في شهر سبتمبر الماضي،تم شحن 18 ناقلة حتى الآن وبعد عودة الميناء للتصدير ناقلة .

وكشف أن إنتاج الميناء اليوم الأربعاء وصل إلى 220 ألف برميل من النفط الخام، موضحًا أن عمليات الشحن والتصدير تسير بنظام وتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة الشركة .

سحنون قال إن النفط الخام يصل إلى خزانات ميناء الحريقة من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة، وأن قسمي العمليات والرسو والشحن تدار بعناصر وطنية مدربة وذات خبرة .