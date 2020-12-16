حصري.. بالأرقام : المركزي يكشف لصدى سبب اعتماد سعر صرف 4.48

قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن سبب اعتماد سعر الصرف اليوم 4.48 كان نتيجة وجود مؤشرات وتحديات وتتمثل في دين عام يصل إلى 150 مليار ،وعرض النقود يصل إلى 125 مليار وناتج محلي منخفض يصل إلى 30 مليار لهذه السنة بينما كان يصل إلى 61 مليار لسنة 2019 نتيجة لتفشي فيروس كورونا واغلاق النفط .

المسؤول بالمركزي قال لصحيفة صدى الاقتصادية أن هناك مساعي لتوحيد الميزانية وحلحلة مشكلة المقاصة بعد صدور قرار بتشكيل لجنة أخرى وانتهاء أعمالها .

المركزي أكد لصدى الاقتصادية أنه في حال استقرت الأوضاع وتم تخفيض عرض النقود وحلحلة الاشكاليات بعد الاطلاع على المؤشرات سيتم تخفيض هذا السعر تدريجياً .

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