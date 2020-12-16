هبوط أسعار النفط على خلفية ارتفاع مخزون الخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط العالمية تراجعًا في تعاملات اليوم الأربعاء؛ بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو مليوني برميل، بالإضافة إلى تواصل مخاوف المستثمرين حيال تراجع الطلب على الوقود، في الوقت الذي قامت فيه أوروبا بتشديد إجراءات العزل العام للتصدي لجائحة “كوفيد 19”.

وفي تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا؛ سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، تراجعًا بنحو 15 سنتًا إلى 50,61 دولارًا للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا مُسجلة 47,49 دولارًا للبرميل.

وفي السياق ذاته؛ قامت وكالة الطاقة الدولية بخفض تقديراتها للطلب على النفط بمقدار 50 ألف برميل يوميًا هذا العام، و170 ألف برميل يوميًا لعام 2021.

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