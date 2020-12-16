المغرب يُصادق على تأسيس صندوق جديد للاستثمار

أعلن مجلس النواب المغربي، خلال جلسة عمومية، مصادقته بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بتأسيس “صندوق محمد السادس للاستثمار”، وهي مؤسسة جديدة تهدف إلى تمويل المشاريع الاستثمارية بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة؛ في ظل الجهود للتصدي لتداعيات جائحة فيروس “كورونا”.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بن شعبون، خلال تقديمه للمشروع أمام المجلس، أن الصندوق سيقوم بتعبئة مبلغ مالي بنحو 45 مليار درهم؛ بما يعادل 4,5 مليار دولار، منها 15 مليار درهم ستكون من الموازنة العامة للدولة.

وأضاف “بن شعبون” أن مشروع القانون ينصّ على أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، اسمها “صندوق محمد السادس للاستثمار “، مع إمكانية فتح رأسمال في حدود 49%.

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