الان.. ارتفاع مفاجئ للدولار.. تعرف على اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي بعد قرار المركزي

سجل سعر الدولار الامريكي ارتفاعاً مفاجئاً مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تغييرات نسبية في تداولات السوق الموازية مساء الاربعاء.

ويأتي الارتفاع بعد أن أقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي توصية بتوحيد سعر صرف الدولار ليكون بـ 4.48 دينار في اجتماع عقده اليوم الاربعاء 16 ديسمبر 2020، مؤكداً سريان بدء سريان العمل بالسعر الجديد من تاريخ 3 يناير 2021.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 16-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

ب5.800 بيع في زليتن

ب5.790 شراء

ب5.740 بيع في طرابلس

ب5.730 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.80 دينار

اليورو = 6.95 دينار

الجنية الإسترليني 7.55 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 2.14 دينار

الجنية المصري 0.36 دينار

الذهب عيار 18 كسر 228 دينار

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