ضمنها ضرورة الغاء الضريبة ودخول مبيعات النفط للمركزي … تعرف على تفاصيل هامة من اجتماع مجلس الإدارة اليوم

علمت صحيفة صدى الاقتصادية من مصادرها بالمركزي عن تفاصيل اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي .

حيث قرر المجلس بالاجماع تعديل سعر صرف الدينار إلى 4:48 للدولار، وتوحيد سعر البيع والشراء للحكومة والشركات والأفراد ورفع القيود وإتاحة شراء النقد الأجنبي للجميع (شركات-أشخاص-حوالات طلبة وعلاج-اعتمادات) وغيرها.

كما سيراقب المصرف سعر الصرف الجديد شهريا ويدرس آثاره ويتعامل معها ، كما أنه مستمر في تخفيض سعر الصرف تدريجيا حتى يصل إلى القيمة الحقيقية للدينار الليبي.

وقال المصدر أن بداية العمل بسعر الصرف الجديد ستكون 3 يناير2021 حتى تتجهز المصارف لبيع النقد الأجنبي بالسعر الجديد ويعاد تقييم كل أصول الدولة وفق السعر الجديد وإعداد ميزانية الحكومة وفق السعر الجديد.

كما أكد مجلس إدارة المصرف خلال الاجتماع أنه لنجاح خطة المصرف لتخفيض سعر الصرف يتطلب من حكومة الوفاق سرعة اتخاد إجراءات هامة وعاجلة منها إلغاء قرار المجلس الرئاسي بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، وتوحيد الإنفاق العام على كامل الدولة الليبية، والمحافظة على احتياطيات مصرف ليبيا المركزي لضمان استدامة الدولة

كما تضمن الاجتماع سرعة إعداد ميزانية لسنة 2021 تراعي التعديل في سعر الصرف، واستمرار إنتاج النفط من غير توقف إضافة إلى دخول مبيعات النفط لمصرف ليبيا المركزي أولاً بأول حتى يتمكن المصرف من الاستمرار في بيع النقد الأجنبي.

الاجتماع ناقش كذلك ترشيد الإنفاق الحكومي وتنظيم النشاط الاقتصادي واعتماد سياسة تجارية وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي، إضافة إلى معالجة دعم المحروقات وحماية بيانات السجل المدني من التزوير في الجنسية الليبية وتزوير الأرقام الوطنية.

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