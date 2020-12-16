العقوري يناقش التعاون مع مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في ليبيا

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ناقش رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري اليوم الأربعاء مع مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في ليبيا جون بينيل برامج الوكالة في ليبيا وسبل التعاون بين البرلمان والوكالة.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق من أجل زيادة حجم برامج الوكالة في ليبيا والاتفاق على أولويات تلك البرامج.

وأكد العقوري عبر تقنية الاتصال الافتراضي حرص لجنة الخارجية بمجلس النواب على دعم برامج الوكالة.

وحث رئيس لجنة الخارجية على إعطاء الأولوية لدعم مشاريع الشباب والفئات الضعيفة وكذلك تطوير قدرات مجلس النواب الليبي ومحاربة الفساد ودعم الإصلاحات التشريعية.

وبدوره أكد بينيل على استعداد الوكالة للتعاون مع مجلس النواب الليبي واهتمامها بشكل خاص بدعم جهود الانتخابات.