اقتصاد

العقوري يناقش التعاون مع مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في ليبيا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

ناقش رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري اليوم الأربعاء مع مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في ليبيا جون بينيل برامج الوكالة في ليبيا وسبل التعاون بين البرلمان والوكالة.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق من أجل زيادة حجم برامج الوكالة في ليبيا والاتفاق على أولويات تلك البرامج.

وأكد العقوري عبر تقنية الاتصال الافتراضي حرص لجنة الخارجية بمجلس النواب على دعم برامج الوكالة.

وحث رئيس لجنة الخارجية على إعطاء الأولوية لدعم مشاريع الشباب والفئات الضعيفة وكذلك تطوير قدرات مجلس النواب الليبي ومحاربة الفساد ودعم الإصلاحات التشريعية.

وبدوره أكد بينيل على استعداد الوكالة للتعاون مع مجلس النواب الليبي واهتمامها بشكل خاص بدعم جهود الانتخابات.

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#لجنة_الخارجية #مجلس_النواب #يوسف_العقوري الوكالة_الأمريكية_للتنمية

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تعليق

  • تنمية ..!!!
    اي تنمية اذا كانت الدول الاخرى المحاورة لليبيا مثل ثعبان الإسقربوط الذي يلتصق ويمتص دماء القرش –
    لا توجد تنمية على الإطلاق الا بالعمل التنفيذي داخل الارض الليبية – وتوزيع العمل للبلديات الليبية – إولا – ومنح الفرص للشباب الحقيقين وارباب الاسر الخريجين في دورات التدريب لورش العمل داخلها – ومنح المعاشات على حسب الدرجة التدريبية والمؤهل –
    وتنقية الأدرات الليبية من اي أشخاص انتهازيين لا يهمهم مصلحة الوطن حاضرا ومستقبلا –
    وهذه أشياء تترتب عليها أشياء كثيرة وخاصة ان ليبيا تضررت من التدخلات الخارجية للدول الاخرى بشكل مباشر – والعمل الميداني هو الذي يعطي نتاءج ملموسة – ولا توجد انتخابات الا بعد محاسبة الأدرات السابقة على الفساد والاهمال الذي حصل – لامرالغنليك ليست تبديل كراسي والحال واقف كما هو عليه ..!!!
    وهذه مسؤلية تقع على عاتقكم وستتحملون مسؤلياتها عاجلا ام اجلا ….

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