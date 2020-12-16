اقتصاد

حركة السفن بميناء طرابلس البحري

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء طرابلس البحري، خلال الساعات الماضية، سفينة نقل الحاويات “نيكولا” التابعة لوكالة “أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية”، حاملة على متنها 214 حاوية من البضائع والسلع المختلفة، بحسب بيانات حديثة نشرتها الشركة الليبية للموانئ.

ونشرت الشركة بيانات تفيد بتوقّع رسو سفينة نقل الوقود “أنوار الخليج” التابعة للوكيل الملاحي “العالمية للتوكيلات الملاحية” على أرصفة ميناء طرابلس، وتحمل على متنها 25 ألف طن من البنزين.

وفي السياق ذاته؛ تتوقع الشركة، وفقًا لبياناتها، أن تصل، غدًا الخميس، سفينة نقل الحاويات “الك” التابعة للوكيل الملاحي دليل للتوكيلات الملاحية محملة بنحو ثمانية حاويات من البضائع المتنوعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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