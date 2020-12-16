اقتصاد

السفير الأمريكي ومعيتيق يحثان المركزي على معالجة الأزمة الاقتصادية

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

حث السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند والنائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، إدراة المصرف المركزي في طرابلس على القيام بخطوات ايجابية لمعالجة الازمة الاقتصادية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده معيتيق مع نورلاند في مصراتة اليوم الأربعاء، حيث ناقش الوضع الأمني والسياسي في ظل التطورات الأخيرة ودعم الولايات المتحدة للحل السياسي وكذلك لحزمة الإصلاحات الاقتصادية.

ووفق بيان صحفي، تم التأكيد على أن المسارات الاقتصادية والسياسية هي الطريق لدعم الاستقرار وتجنب التصعيد العسكري، إضافة إلى مناقشة الطرفان العلاقات بين البلدين وأوجه تطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • الأزمة التي نقختوا راس الليبيين بيها – اعرفوا من مسببها قبل …!!
    ماهو النواب وجراويهم – حاشا البعض – وطبعا الدول المجاورة وحركات التحرر الي جو لليبيا ومافيهمش خير دمروا البلاد وشردت العباد …!!
    ليبيا أوت – الفلسطنينن الي مخربشين الحيوط وجايبين النكد والهم للبلاد – واوت البوسنيين الي يهربوا فالاموال الليبية لبلادهم – واوت المصريين – والأفريقيين
    لكن لما صار ماصار – كلهم بدوا ينبشوا فالبلاد – زي الجرذان – الي هرب لامريكا والى عميل لفرنسا –
    والله العظيم – أصول فلسطينين وسوريين عاشوا في ليبيا والآن فتحوا مطاعم في امريكا وفرنسا وبريطانيا – ومازال طامعين في الخزينة الافريقية الليبية فقط لمنع الشباب الليبيين من فتح مجالات للعمل في بلادهم وإعطاءهم فرص للتأمين على حياة اسرهم –
    وهذا كله بسبب الاعلام الفاسد والتملق للاجانب – للحصول على لجوءات فالخارج –
    وسوء الادارات والقبلية وعدم تقديم المواطن الليبي الي دارس وفاهم بلاده لتفريغ طاقاته في العمل والإصلاح – وهذه احدى سلبيات المجتمع المدني وعدم اتخاذ قرارات صحيحة لإرساء وترسيخ الوطنية داخل المجتمع الليبي .

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