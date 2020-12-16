السفير الأمريكي ومعيتيق يحثان المركزي على معالجة الأزمة الاقتصادية

حث السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند والنائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، إدراة المصرف المركزي في طرابلس على القيام بخطوات ايجابية لمعالجة الازمة الاقتصادية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده معيتيق مع نورلاند في مصراتة اليوم الأربعاء، حيث ناقش الوضع الأمني والسياسي في ظل التطورات الأخيرة ودعم الولايات المتحدة للحل السياسي وكذلك لحزمة الإصلاحات الاقتصادية.

ووفق بيان صحفي، تم التأكيد على أن المسارات الاقتصادية والسياسية هي الطريق لدعم الاستقرار وتجنب التصعيد العسكري، إضافة إلى مناقشة الطرفان العلاقات بين البلدين وأوجه تطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.

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