“المطارات” تبحث المشكلات التي تواجه الإدارة المالية

بحث رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، الثلاثاء، المشكلات والعراقيل، التي تواجه الادارة المالية في استيفاء المستندات اللازمة لإتمام بعض الإجراءات المالية، وسداد الالتزامات القائمة على المصلحة.

وشهد خلال الاجتماع، الذي جمع بيت المال مع مدير إدارة الموارد البشرية ومدير إدارة الشؤون المالية المكلف وبحضور مدير مكتب المراجعة الداخلية، مع مدير المكتب القانوني ومدير مكتب رئيس المصلحة والمراقب المالي بالإضافة الى رئيس قسم الحسابات؛ الاتفاق على وضع الحلول المناسبة والاتفاق على آلية عمل تتضمن التنسيق بين الإدارات المعنية.

وكان بيت المال، قد وقّع اتفاقية تعاون مع رئيس المجلس البلدي في مصراتة، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يتم من خلالها الموافقة للمجلس البلدي بالتعاون مع رجال الأعمال على إنشاء صالة مغادرة بدل المحترقة حسب التصاميم والمواصفات، المعتمدة من طرف المصلحة، وإلى حين الانتهاء من تنفيذ المحطة الجديدة.

ويتولى المجلس البلدي أعمال الصيانة الدورية واللازمة للصالة طيلة الفترة، مقابل جباية الإيرادات والعوائد التي يتم تحصيلها من إيجار المكاتب والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، وغيرها من الخدمات، وذلك تحت إشراف ومتابعة إدارة المطار بشكل مباشر.

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