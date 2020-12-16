البعثة الأممية: توحيد سعر الصرف خطوة لتخفيف معاناة الليبيين

تونس 16 ديسمبر 2020 (وال) – أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، بشأن توحيد سعر صرف الدينار الليبي عند 4.48 دينار للدولار.

واعتبرت البعثة، في بيان لها، القرار خطوة مهمة ومطلوبة نحو التخفيف من معاناة الشعب الليبي وعلامة جيدة على أن هذه المؤسسة السيادية والحيوية متجهة نحو الاتحاد.

وشددت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، على أن “الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين – ولا سيما السياسيين الفاعلين في البلاد – لإبداء شجاعة وتصميم وقيادة مماثلة ووضع مصالحهم الشخصية جانبًا وأن يتجاوزوا خلافاتهم من أجل الشعب الليبي بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها”.

ولم تعبأ البعثة الأممية بتداعيات هذا القرار، وما سيُسسببه من إفقار لليبيين، واختفاء الطبقة الوسطى، في ظل ارتفاع الأسعار جراء ذلك القرار، ومعاناة المواطنين على مدار السنوات الماضية. (وال – تونس) س س

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