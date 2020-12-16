حسني بي: توحيد سعر الصرف المُعلن اليوم “خبر مفرح”

طرابلس 16 ديسمبر 2020 (وال) – بارك حسني بي رجل الأعمال ما أعلن عنه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من توحيد سعر الصرف في قرار واجتماع قال أنه جاء بسرعة بعد أن أوقف رئيس مؤسسة النفط الإيراد على المصرف مؤقتًا.

حسني بي، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قال: “أن توحيد مصرف ليبيا المركزي وقرار توحيد سعر الصرف لجميع الاغراض حكومة وشعب هو خبر مفرح”.

وأضاف : “ماذا لو يتم إيقاف مرتبات وتغطية تكاليف السياسين الذين عرقلوا بالأمس تشكيل سلطة موحدة وعدم دفع تذاكر سفرهم وفنادقهم بالخارج وسحب جوازاتهم الحمراء؟ الأكيد سيتفقون وبسرعة”.

وشدد بي على أن “توحيد سعر الصرف على 4.48 دينار للدولار الواحد هو الخبر المفرح، أما الخبر السيء بحسب وجهة نظره فهو أن 30 ليبيًا من أعضاء لجنة الحوار قال أنهم يحاولون ما أسماه “إفشال الحل السياسي”، من خلال امتناعهم على التصويت”.

وأضاف بأن “توحيد سعر الصرف سينتج عنه توفير السيولة وتقوية القوة الشرائية للدينار وانخفاض أغلب الأسعار بنسبة 30% إلى 35% وهو خبر مفرح، أما السيء فهو وبسبب 30 عضوًا بالمسار السياسي هناك استمرار في العبث”، بحسب قوله. (وال – طرابلس) س س

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